Путин встретился с министром здравоохранения

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Общение проходит в Федеральном центре медицины катастроф (ФЦМК) в День работника скорой медицинской помощи. Встреча завершает работу главы государства на площадке — ранее он осмотрел выставку образцов отечественной медицинской техники.
Федеральный центр медицины катастроф создан 1 марта 2021 года в составе ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России.
За пять лет работы центра была создана эффективная система экстренного реагирования, способная противостоять любым вызовам. В составе ФЦМК функционируют Центр управления в кризисных ситуациях, Центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи, а также полевой многопрофильный госпиталь с бригадами экстренного реагирования.
Многопрофильный госпиталь работал в Ростовской, Белгородской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Краснодарском крае. Сейчас он функционирует в Курской области.