В Красноярском крае проверили состояние 2 дорог после зимы

Реконструкция трассы Красноярск — Элита стартовала в 2021 году, работы были разделены на четыре этапа. Комиссия обследовала первые два участка трассы со стороны Красноярска. На обоих участках подрядчик отсыпал и укрепил земляное полотно, расширил проезжую часть до четырех полос, уложил новое асфальтобетонное покрытие, смонтировал барьерное ограждение и освещение, а также устроил тротуары. В ходе проверки специалисты зафиксировали несколько дефектов, которые в скором времени будут устранены подрядчиком.