В Красноярском крае проверили состояние 2 дорог после зимы

Общественники из Народного фронта проверили состояние дорог Красноярск — Элита и Минино — Бугачево после зимы. Трассы были отремонтированы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в краевом управлении автомобильных дорог.
Реконструкция трассы Красноярск — Элита стартовала в 2021 году, работы были разделены на четыре этапа. Комиссия обследовала первые два участка трассы со стороны Красноярска. На обоих участках подрядчик отсыпал и укрепил земляное полотно, расширил проезжую часть до четырех полос, уложил новое асфальтобетонное покрытие, смонтировал барьерное ограждение и освещение, а также устроил тротуары. В ходе проверки специалисты зафиксировали несколько дефектов, которые в скором времени будут устранены подрядчиком.
Также комиссия обследовала трассу Минино — Бугачево, отремонтированную в прошлом году. Тогда дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили остановочный пункт с пешеходным переходом, нарезали водоотводные канавы, расчистили полосу отвода от растительности и мусора, отсыпали обочины, установили барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку. По итогам проверки серьезных замечаний выявлено не было.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.