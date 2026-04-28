На Дону в конце мая пройдёт региональный этап игры «Зарница 2.0»

В конце мая в Ростовской области состоится региональный этап военно‑патриотической игры «Зарница 2.0». В нём примут участие победители зональных этапов — дети из Ростова и Шахт, а также Морозовского, Константиновского и Пролетарского районов, сообщает правительство региона.
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Программа предусматривает:
для детей 7−10 лет — освоение основ первой помощи и строевой подготовки, участие в маршрутной игре «Зарничка 2.0»;
для подростков 14−17 лет и молодёжи 18−23 лет — командные состязания по условно‑военным специальностям: оператор БПЛА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер‑сапёр и связист.
Председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Олег Отроков отметил, что «Зарница 2.0» — это обновлённая версия известной игры прошлых лет: она стала более технологичной и масштабной. По его словам, в прошлом году команды региона успешно выступили на всероссийском этапе, и есть уверенность в высоких результатах и в текущем году.
В 2025 году к игре присоединились 100 тысяч молодых дончан.