Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нестеровском районе женщина ударила сожителя ножом в грудь шесть раз — её арестовали

Прокуратура Нестеровского района Калининградской области признала законным возбуждение уголовного дела в.

Источник: KaliningradToday

отношении 48-летней местной жительницы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, 19 апреля 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме на улице Садовая в посёлке Невское в ходе конфликта с сожителем нанесла ему не менее шести ударов ножом в область груди.

57-летнего мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив. Суд, учитывая позицию прокуратуры, заключил обвиняемую под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.