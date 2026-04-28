УФСБ возбудило дело против калининградца за призывы к насилию по национальному признаку

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Калининграда по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Дело возбудил следователь СО УФСБ по Калининградской области. По версии следствия, в мае и августе 2025 года подозреваемый опубликовал в интернете комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении группы…