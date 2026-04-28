В Калининграде приостановили реконструкцию перекрёстка улиц Невского и Дадаева. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 28 апреля.
«Приношу извинения за небольшую задержку. Необходимо провести согласование работ с “Водоканалом” и дорожными службами. По контракту завершить проект должны в ноябре», — сказала Дятлова.
Продолжить работы рассчитывают с 1 июня. Схему движения на этом участке на период реконструкции представят позднее.
Пока на перекрёстке раскопали траншеи для прокладки электричества и других коммуникаций. Для этого ограничили движение по части тротуара.
Реконструкцией занимается ООО «Инпэкс». При этом аукцион пришлось проводить несколько раз — на первые никто не заявился. Компания получит за работу около 15 миллионов рублей.
На перекрёстке сделают дополнительную поворотную полосу с улицы Невского по направлению в центр, перенесут переход ближе к дому № 48, организуют заезды на паркинг в другом месте, чтобы ликвидировать пересечения пешеходных связей с транспортным потоком.
Дятлова называла этот перекрёсток одним из самых сложных в городе. По её словам, специалисты несколько раз просчитывали математическую модель и получили наилучшее решение.