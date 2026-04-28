Проект «Проводники смыслов. Новый маршрут» запустили в Тюменской области

Весенняя кампания всероссийского проекта «Проводники смыслов. Новый маршрут» официально стартовала 16 апреля на территории Тюменской области. Она проводится в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Дворце творчества и спорта «Пионер», расположенном в Тюмени.
Во время кампании в образовательных учреждениях региона пройдут встречи со старшеклассниками. Главная цель проекта — познакомить школьников с инструментами самореализации и показать, что путь от идеи до ее воплощения может быть коротким и доступным.
Первой площадкой стала школа № 45 города Тюмени, где встречу посетили 110 учащихся 10 и 11 классов. Проводник смыслов Валентина Галдаева и региональный координатор проекта Дания Степанова в формате живого диалога рассказали ребятам о ключевых возможностях молодежной политики: грантах Росмолодежи, всероссийских форумах, проектах Движения Первых, программе «Больше, чем путешествие» и проекте «Твой Ход».
В Тюменской области уже 13 проводников смыслов прошли федеральное обучение и готовы делиться своими знаниями с молодежью. Всего в маршрут весенней кампании войдут более 20 школ, колледжей и вузов Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима. Встречи со школьниками и студентами будут проходить еженедельно до 31 мая.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.