В Ростове проживают 37 участников Великой Отечественной войны

В Ростове из городского бюджета на выплаты к 9 Мая выделят 3,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к главному празднику страны выходит на финишную прямую: Донская столица готовится отметить 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» в Департаменте социальной защиты населения, на сегодняшний день в городе проживают 37 участников боевых действий 1941−1945 годов, 365 тружеников тыла, 144 бывших несовершеннолетних узника концлагерей и 46 ветеранов, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

— Из городского бюджета выделено 3,5 млн рублей на единовременную помощь героям. Выплаты полагаются участникам Великой Отечественной войны, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда», — сообщили в Департаменте социальной защиты населения Ростова.

Материальную поддержку также окажут вдовам ветеранов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и труженикам тыла.

