Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Гончарук заключил новый контракт с нижегородским «Торпедо»

Один из самых результативных игроков клуба останется в Нижнем Новгороде ещё на два сезона, чтобы выйти на лед новой арены.

Хоккейный клуб «Торпедо» официально объявил о продлении соглашения с нападающим Сергеем Гончаруком. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо». Новый двухлетний контракт гарантирует, что один из лидеров команды продолжит радовать болельщиков своей игрой не только в КРК «Нагорный», но и в строящемся Ледовом дворце на Стрелке.

Сергей Гончарук выступает за нижегородский клуб уже семь сезонов. За это время он провел 395 матчей и набрал 151 очко по системе «гол+пас», став для местных любителей хоккея по-настоящему родным игроком. Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга подчеркнул, что имя нападающего уже неразрывно ассоциируется с брендом клуба.

Руководство команды рассчитывает, что опытный форвард не только проявит свои лучшие качества на льду, но и станет наставником для подрастающего поколения хоккеистов.

Ранее сообщалось, что Владимир Ткачёв признан лучшим нижегородским спортсменом марта.

