Сергей Гончарук заключил новый контракт с нижегородским «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» официально объявил о продлении соглашения с нападающим Сергеем Гончаруком. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо». Новый двухлетний контракт гарантирует, что один из лидеров команды продолжит радовать болельщиков своей игрой не только в КРК «Нагорный», но и в строящемся Ледовом дворце на Стрелке.