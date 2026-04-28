Сергей Гончарук заключил новый контракт с нижегородским «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» официально объявил о продлении соглашения с нападающим Сергеем Гончаруком. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо». Новый двухлетний контракт гарантирует, что один из лидеров команды продолжит радовать болельщиков своей игрой не только в КРК «Нагорный», но и в строящемся Ледовом дворце на Стрелке.
Сергей Гончарук выступает за нижегородский клуб уже семь сезонов. За это время он провел 395 матчей и набрал 151 очко по системе «гол+пас», став для местных любителей хоккея по-настоящему родным игроком. Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга подчеркнул, что имя нападающего уже неразрывно ассоциируется с брендом клуба.
Руководство команды рассчитывает, что опытный форвард не только проявит свои лучшие качества на льду, но и станет наставником для подрастающего поколения хоккеистов.
