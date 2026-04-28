Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область экспортировала 2,8 тысячи тонн кормов в Турцию

С территории Ростовской области с 20 по 24 апреля в морских пунктах пропуска досмотрели и оформили 2,8 тыс. т кормов растительного происхождения для животных для экспорта в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

Сотрудники ведомства отобрали пробы подсолнечного шрота для лабораторных исследований. Проверка проводилась на соответствие требованиям страны-импортера. Анализы выполнили в аккредитованной испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК. Нарушений ветеринарного законодательства в ходе контроля подконтрольных грузов не выявили.