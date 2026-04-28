Каждый третий нижегородец задумывается о строительстве частного дома

Каждый третий житель Нижнего Новгорода задумывается о строительстве частного дома в этом году. В среднем респонденты закладывают на строительство 4,2 млн рублей. По мнению большинства, львиная часть бюджета уйдёт на фундамент.
Из тех, кто всерьёз мечтает о доме, 2% уже начали строительство, 13% собираются, а 25% пока находятся на стадии изучения вопроса. Ещё 13% выбирают участок, а 43% уже купили землю и продумывают проект.
Также аналитики «Авито» выяснили, что особый интерес к стройке имеют опрошенные в возрасте 25−34 лет — среди них почти каждый второй (46%) планирует возвести дом.
Самыми крупными статьями расходов респонденты действительно считают фундамент (41%), стены и перекрытия (34%), столько же (34%) — инженерные сети. Кровлю и внутреннюю отделку отметили 28% и 13% соответственно. Ещё 12% полагают, что внушительная часть бюджета уйдёт на фасад, а 8% уверены, что на благоустройство участка.
Что касается материалов, то чаще всего опрошенные строят дома (или планируют) на основе деревянного каркаса (32%). Также в топ-3 по популярности входят кирпич (21%) и газобетон (10%). Выбор в пользу деревянных материалов по типу бруса или брёвен сделали 10%, а 13% планируют комбинировать разные варианты.
«Загородное жильё особенно популярно у молодых семей с детьми. При сопоставимых затратах они могут позволить дом гораздо большей площади по сравнению с квартирой в черте города. На решение влияет и развитие технологий: удалённая работа, дистанционное обучение, телемедицина уменьшают зависимость от городской инфраструктуры. При этом наличие современных технологий быстровозводимого строительства позволяет получить готовый дом в считаные месяцы, а иногда и недели», — отметил Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости портала «Авито. Недвижимость».
