Воронежский колледж опроверг связь с адептом запрещенного в РФ сатанизма

Роман Мальцев, осужденный к одному году исправительных работ за демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), а также символики «Международного движения сатанизма» (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), в настоящее время не является студентом Семилукского политехнического колледжа. Учебное заведение он окончил в 2020 году. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказала заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ ВО «СПК» Елена Кулова.