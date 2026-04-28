Шесть ударов в грудь ножом: в Нестерове взяли под стражу женщину за покушение на убийство сожителя

Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным.

Нестеровский суд взял под стражу местную жительницу. Обвиняемую в покушении на убийство сожителя. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении 48-летней женщины. По предварительным данным, 19 апреля обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с сожителем и нанесла ему не менее шести ударов ножом в область груди.

57-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

Женщина уже была судима за убийство и нападение на полицейского.