Нижегородец украл из магазина букеты на 5 тысяч рублей и раздал цветы прохожим

Сотрудники полиции задержали 18-летнего нижегородца, который украл из цветочного магазина букет стоимостью 5 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Случай произошел в магазине на улице Дубравной в Сормовском районе. Молодой человек проник в бутик вечером, сломав входную дверь, прихватил несколько букетов и убежал с места происшествия.
Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Выяснилось, что ранее нижегородце уже был судим за имущественные преступления.
«Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похищенные цветы он сразу же раздал прохожим на улице», — отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб владельцу магазина полностью возмещен.