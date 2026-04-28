Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец украл из магазина букеты на 5 тысяч рублей и раздал цветы прохожим

После этого он стал фигурантом уголовного дела.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники полиции задержали 18-летнего нижегородца, который украл из цветочного магазина букет стоимостью 5 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Случай произошел в магазине на улице Дубравной в Сормовском районе. Молодой человек проник в бутик вечером, сломав входную дверь, прихватил несколько букетов и убежал с места происшествия.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Выяснилось, что ранее нижегородце уже был судим за имущественные преступления.

«Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похищенные цветы он сразу же раздал прохожим на улице», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб владельцу магазина полностью возмещен.