Бастрыкин затребовал доклад о нарушениях при расселении домов в Воронеже

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту нарушения жилищных прав жителей двух многоквартирных домов в Воронеже. Об этом сообщается в канале МАХ ведомства 28 апреля.
В соцсетях было опубликовано обращение граждан к главе СК России. Жители сообщили, что их дома должны были расселить в декабре 2025 года в рамках программы комплексного развития территорий. Однако до настоящего времени этого не случилось.
Кроме того, граждане не согласились с предложенным вариантом переезда. Для переселения им предлагается отдаленный район без надлежащей транспортной инфраструктуры. Заявители отметили, что предыдущие обращения в надзорные и правоохранительные органы результатов не принесли.
Следственными органами СК России по Воронежской области по данному факту уже расследуется уголовное дело. Оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области М. А. Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также по всем доводам обращения граждан.