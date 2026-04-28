Сергей Гончарук продлил контракт с ХК «Торпедо»

Нападающий родом из Тольятти дебютировал в нижегородской команде КХЛ в 2019 году.

Источник: Нижегородская правда

Сергей Гончарук продлил контракт с ХК «Торпедо». Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Форвард Гончарук провёл за нашу команду уже 7 сезонов, сыграв в 395 матчах и заработав 151 очко (88 + 63). Именно как игрок «Торпедо» Сергей дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, с 2019 года его карьера связана только с Нижним Новгородом. За 76 матчей минувшего сезона Гончарук набрал 39 очков (20 + 19). 13 июля ему исполнится 27 лет.

Подписание контракта прокомментировал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга:

— Сергей Гончарук — уже родное для «Торпедо» имя, имеющее прямую ассоциацию с клубом. Мы рады продлению отношений с Сергеем и верим, что он проявит свои лучшие качества как на льду, так и в раздевалке, поможет в воспитании талантливого молодого поколения наших хоккеистов.