Путин по видеосвязи открыл приемное отделение скорой помощи в Симферополе

Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых модульных приемных отделений скорой помощи в нескольких регионах России.

Источник: РИА "Новости"

В День работника скорой медицинской помощи Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По видеосвязи глава государства принял участие в церемонии открытия новых приемных отделений скорой помощи в регионах, в том числе в Крыму.

Новое модульное отделение заработала на базе городской больницы № 7 в Симферополе.

«Дополнительные мощности для приема больных и пострадавших создаются в регионах. Такая работа идет постоянно. Сегодня у нас на связи Тамбов, Донецк, Екатеринбург и Симферополь. В этих городах открываются новые модульные отделения экстренной медицинской помощи, которые призваны усилить это важное звено, повысить доступность и качество медицинской помощи. Это позволит спасти еще больше жизней. Отмечу, что данные модули — адаптивные, универсальные. Сейчас они могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики», — отметил президент.

