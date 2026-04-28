Путин по видеосвязи открыл приемное отделение скорой помощи в Симферополе

«Дополнительные мощности для приема больных и пострадавших создаются в регионах. Такая работа идет постоянно. Сегодня у нас на связи Тамбов, Донецк, Екатеринбург и Симферополь. В этих городах открываются новые модульные отделения экстренной медицинской помощи, которые призваны усилить это важное звено, повысить доступность и качество медицинской помощи. Это позволит спасти еще больше жизней. Отмечу, что данные модули — адаптивные, универсальные. Сейчас они могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики», — отметил президент.