В Волгограде «Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате

В Волгограде и области 9 мая снова не будет очного шествия «Бессмертного полка». О таком решении сообщили в пресс-службе администрации региона. Волгоградцам предлагают вспомнить участников Великой Отечественной войны в онлайн-формате.

— Выбор форматов мероприятий продиктован действующим на территории региона режимом повышенной готовности, а также федеральными рекомендациями и был утвержден сегодня на совместном заседании оперативного штаба и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области, — почеркнули в администрации Волгоградской области.

Портреты участников Великой Отечественной войны будут транслировать на видеоэкранах в организациях и учреждениях, а также на уличных медиафасадах.

Ранее сообщалось о том, что власти отказались от идеи проведения военного парада на нижней террасе Центральной набережной — мероприятие состоится 9 мая по традиции на площади Павших борцов.