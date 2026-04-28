МЧС России предупредило волгоградцев о заморозках на 1 мая

В Волгоградской области МЧС России четвёртый раз подряд продлевает экстренные предупреждения о заморозках. 28 апреля спасатели разослали жителям и гостям региона оповещения о резком понижении температуры в течение ближайших трёх суток.

— Ночью и утром 29.04−01.05.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1…-3º, — говорится в сообщении.

Отметим, похолодание на территории региона специалистами прогнозируется ежедневно с 23 апреля. С учётом нового экстренного предупреждения заморозки будут испытывать волгоградцев на прочность более недели. Напомним, ранее редакция сообщала о возможном влиянии ночных морозов на урожай 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102».