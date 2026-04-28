Ремонтом коммунальных объектов в Тамбове займется ростовская компания за 486 млн

В январе региональное правительство проинформировало о завершении реконструкции канализационного коллектора на набережной в Тамбове. Работы велись с осени 2022 года и неоднократно сопровождались срывом сроков со стороны концессионера — компании «РКС-Тамбов» (входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы»). После вмешательства губернатора Евгения Первышова и переговоров с руководством «РКС-Холдинга» в организации произошли кадровые перестановки, а к исполнению обязательств привлекли новых подрядчиков. В ноябре прошлого года глава региона охарактеризовал ситуацию так: «Если говорить о Тамбовской области, нет ни одного приличного концессионного соглашения, честно направленного на защиту интересов региона и населения».