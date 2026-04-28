Экс-инспектор таможни в Чернышевском брал деньги с коллег и передавал начальнику: 11,5 млн взяток и 3 года колонии

Суд установил, что с апреля 2022 года по октябрь 2023 года мужчина получал деньги от коллег и передавал их начальнику таможенного поста за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма взяток превысила 11,5 млн рублей. Приговор вынесен с учётом мнения гособвинителя Калининградской транспортной прокуратуры.