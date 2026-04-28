Беспрозванных выслушал жалобы водителей скорой и поручил индексировать зарплаты всему персоналу

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в День работника скорой помощи посетил Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Он поздравил коллектив, вручил благодарственные письма и награды ветеранам к 80-летию области, а также передал водителям ключи от двух новых реанимобилей. Ежедневно бригады совершают от 900 до 1300 выездов, и в эпидсезон нагрузка только растёт.
После официальной части губернатор сел за круглый стол с сотрудниками. Оказалось, что ремонт подстанций уже в планах: в 2026 году подготовят смету для фасада в Советске и косметического ремонта на Бородинской в Калининграде. Обновление автопарка и укрепление штата остаются в приоритете. В 2025 году в центр трудоустроили 78 специалистов среднего звена и 5 врачей, дефицита водителей нет — есть даже резерв.
Водители пожаловались на разрыв в зарплатах между водителями, механиками и слесарями, а также на перебои с качественными запчастями из-за сложной логистики. Беспрозванных поручил минздраву сформировать резерв запчастей и рассмотреть возможность ежегодной индексации зарплат для всех категорий сотрудников скорой.
Губернатор напомнил, что уже снял возрастные ограничения для жилищного сертификата и расширил список специальностей, имеющих право на выплату. «Эту работу надо продолжать», — подчеркнул он. Также обсудили привлечение студентов-медиков: Беспрозванных поручил минздраву увеличить ставки для будущих врачей в штатном расписании, чтобы они могли заработать и получить практику.
Сотрудники затронули тему маршрутизации пациентов после вызова скорой. Министр здравоохранения Сергей Дмитриев сообщил, что готовятся к открытию травмпункты на базе Центральной городской больницы и Межрайонной больницы № 1. Беспрозванных поручил доложить о результатах и оптимизировать этот процесс. «По-человечески желаю, чтобы у вас было как можно меньше экстренных вызовов», — завершил встречу губернатор.