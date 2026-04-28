Семь технологий ИИ используют в сфере здравоохранения Воронежской области

В конце февраля регион занял первое место по уровню внедрения ИИ в здравоохранение среди регионов РФ.

Источник: АиФ Воронеж

Систему территориального планирования в сфере здравоохранения региона обсудили на оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев.

Как отметил профильный министр Игорь Банин, одно из перспективных преобразований — формирование медицинских округов и развитие сельского здравоохранения. Это позволит приблизить качественную специализированную помощь к жителям районов за счет концентрации высокопрофессиональных кадров и дорогостоящего оборудования в окружных учреждениях. Так, в результате присоединения Борисоглебского психоневрологического диспансера к Борисоглебской РБ был сокращен административно-управленческий персонал, а освободившиеся средства были перенаправлены на оказание медпомощи. Экономия составила свыше 30 млн рублей.

Врачи-специалисты областных учреждений и главные внештатные специалисты выезжают во все 32 района области. К примеру, в прошлом году только сотрудники клинической больницы № 1 проконсультировали на местах более шести тысяч пациентов, 1,5 тысячи из них госпитализировали для оказания высокотехнологичной помощи в областное медучреждение.

Для оптимизации работы внедряется комплекс мер: нормирование нагрузки, перераспределение полномочий между врачом и фельдшером, развитие выездных форм работы и дистанционных технологий, внедрение технологий с применением искусственного интеллекта (ИИ). По словам министра, это высвобождает у врачей до 30% полезного рабочего времени.

Благодаря современным решениям, медики стали быстрее и точнее ставить диагнозы. Сейчас в области внедрено семь технологий ИИ, четыре из них помогают исследовать радиологические изображения, три — анализировать данные. В конце февраля регион занял первое место по уровню внедрения ИИ в здравоохранение среди регионов РФ.

Александр Гусев, комментируя доклад, подчеркнул, что рост доступности высокотехнологичной медицинской помощи является одной из главных задач.

«Высокотехнологичное лечение пациенты из нашего и других регионов при необходимости смогут получить в новых окружных медцентрах, а первичная помощь на территории области должна сохраниться в полном объеме», — подчеркнул губернатор.