Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту «Крымское меню»

«Впервые мы сформулировали основные принципы крымской кухни, и я очень рада, что 11 ресторанов уже подписали с нами меморандум, сегодня присоединяются еще 2 и еще около 25 выразили желание присоединиться. Чем проект уникален? В нем есть три основных принципа: должно быть выращено в Крыму, должно быть произведено в Крыму и обязательно с любовью, и должны быть сохранены все традиции наших народов, проживающих на полуострове», — рассказала вице-премьер крымского правительства — министр финансов Крыма Ирина Кивико.
«Крымское меню» — один из этапов реализации регионального проекта «В Крыму ЕСТЬ!», созданного в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив. Его цель — развитие гастрономической индустрии и поддержка локальных производителей.
В основе проекта лежат ключевые задачи: расширить рамки туристического сезона и поддержать локальных фермеров.
«Гастрономический туризм расширяет границы нашего туристического сезона. Люди, которые получили положительный эффект от нашей крымской кухни, они захотят вернуться. Они уедут с положительными эмоциями и будут хотеть вернуться к нам еще не раз», — добавила Кивико.
В пилотный проект, который стартовал в 2025 году, вошли только два региона — Крым и Сахалин. А в этом году к нему добавились еще 11 субъектов.