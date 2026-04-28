Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту «Крымское меню»

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Крымские мидии, устрицы и другие деликатесы — в Симферополе дали старт проекту «Крымское меню», передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Впервые мы сформулировали основные принципы крымской кухни, и я очень рада, что 11 ресторанов уже подписали с нами меморандум, сегодня присоединяются еще 2 и еще около 25 выразили желание присоединиться. Чем проект уникален? В нем есть три основных принципа: должно быть выращено в Крыму, должно быть произведено в Крыму и обязательно с любовью, и должны быть сохранены все традиции наших народов, проживающих на полуострове», — рассказала вице-премьер крымского правительства — министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«Крымское меню» — один из этапов реализации регионального проекта «В Крыму ЕСТЬ!», созданного в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив. Его цель — развитие гастрономической индустрии и поддержка локальных производителей.

В основе проекта лежат ключевые задачи: расширить рамки туристического сезона и поддержать локальных фермеров.

«Гастрономический туризм расширяет границы нашего туристического сезона. Люди, которые получили положительный эффект от нашей крымской кухни, они захотят вернуться. Они уедут с положительными эмоциями и будут хотеть вернуться к нам еще не раз», — добавила Кивико.

В пилотный проект, который стартовал в 2025 году, вошли только два региона — Крым и Сахалин. А в этом году к нему добавились еще 11 субъектов.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше