Заявок больше, чем денег: Елена Дятлова объяснила, почему калининградцы годами ждут ремонта дворов (фото)

Несмотря на то, что программа «Ремонт дворовых территорий» в Калининграде более чем востребована, стать её участниками получается не у всех желающих. Ситуацию прокомментировала «Клопс» глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 28 апреля.
С вопросом в редакцию накануне обратились жители нескольких домов по улице Фрунзе и Гражданской. По словам людей, проезд там уже несколько десятилетий находится в ужасающем состоянии.
Асфальт выщерблен, местами его нет вообще. Огромные ямы в дождь заполняются водой. Таксисты отказываются подвозить пассажиров к подъезду. Во дворе круглый год страшная грязь — и это фактически в пределах исторического центра города. Местные давно шутят, что их проезд стоит таким с 1945-го.
"Куда я только не жаловалась, — рассказала жительница одного из домов в злополучном дворе. — Максимум, чего удалось добиться — проводите собрание и участвуйте в программе.
Мы провели общее собрание, уже дважды.
В декабре позапрошлого года и в начале прошлого. Проголосовали, выбрали вариант. Ждали, как не знаю чего! И вот вчера наша старшая по подъезду сказала, что нет, в программу до тридцатого года нас опять не включили".
По словам активистки, среди людей ходят слухи, что причина отказа — базовый вариант реконструкции, за который проголосовало большинство. Дескать, в ремонт одной только дороги вкладываться чиновникам невыгодно.
"Нет, это не так, — заверила Елена Дятлова. — Когда у нас есть небольшое количество денежных средств, тогда мы запускаем отборы.
Когда мы говорим про ремонт дворовых территорий, мы понимаем, что это востребовано, люди в это поверили.
Но денежные средства на это мы сейчас выделяем только из муниципального бюджета, потому что на федеральном уровне мы денег на ремонт двора теперь уже не получаем. Так как жители Калининграда очень поддерживают данную программу, то мы не отказываемся от её реализации. Но заявок больше, чем денег".
Сити-менеджер пообещала более пристально рассмотреть данный конкретный случай. Однако напомнила, что критерии у комиссии, которая проводит отбор, чётко прописаны и повлиять на её работу она не в состоянии.
«Что делать? — риторически спросила Дятлова и сама себе ответила: — Становиться богатыми, увеличивать финансирование по этой программе, чтобы все желающие могли принять участие. Может быть, посмотреть, ввести ещё один критерий: сколько раз подавались. Или посмотреть, как поменять критерии, чтобы такого рода дворы тоже попадали».
