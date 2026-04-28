Бронированную машину скорой помощи представили Владимиру Путину

Образец бронированной машины скорой помощи, разработанной в Нижнем Новгороде, представили президенту России Владимиру Путину. Демонстрация состоялась в Федеральном центре медицины катастроф (ФЦМК) в Москве, пишет ТАСС.
Как ожидается, такая техника будет использоваться в приграничных регионах РФ. Она была разработана для защиты медработников, которые могут попасть под обстрел или налет БПЛА.
Директор ФЦМК Алексей Осипов отметил, что такие машины уже в работе. За последние два месяца было совершено пять атак на бронированные машины, никто из пассажиров не погиб и не пострадал.
