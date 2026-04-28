За год в Саратовской области провели более 300 экологических мероприятий

Свыше 300 экологических мероприятий прошло на территории Саратовской области в 2025 году в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
В мероприятиях приняли участие около 40 тысяч жителей региона. Наиболее крупными и значимыми акциями стали «Сад памяти», «Вода России» и «Сохраним лес».
«Только за прошлый год силами жителей нашего региона было высажено более 12 миллионов деревьев, убрано 930 километров береговой зоны водных объектов и собрано более 5200 кубометров мусора», — отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.