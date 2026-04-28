Беспрозванных провёл в Калининградской ТПП заседание промсовета: логистика и технологическое обновление — в приоритете

промышленной политике и научно-технологическому развитию региона. В нём приняли участие вице-президенты палаты Александр Симарин, Марина Фицак (член Общественного совета при ФТС России), Михаил Нечушкин, председатель Совета Калининградской ТПП Сергей Лютаревич, а также больше 70 руководителей промышленных предприятий, бизнес-объединений, отраслевых кластеров, органов власти и образовательных учреждений.
«Промсовет рассматриваю как площадку для согласования ключевых решений в сфере промышленной политики региона, включая вопросы развития производственного потенциала, логистики и технологического обновления предприятий», — обозначил ключевые задачи совета Алексей Беспрозванных.
Министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова проанализировала итоги промышленного развития Калининградской области в 2025 году и обозначила задачи текущего года, поставленные губернатором. В ходе заседания также обсудили субсидирование морских перевозок, региональные меры поддержки промышленности и новые механизмы льготного кредитования. По итогам 2025 года индекс промышленного производства в регионе вырос на 8,8% (выше среднего по стране).
За январь-февраль 2026 года рост ускорился до 25,2%. Калининградская область заняла третье место в России по поддержке промышленности из областного бюджета. В 2026 году на эти цели направят 17,7 млрд рублей. Компании также заявили о готовности инвестировать в роботизацию — центр «Мой бизнес» частично компенсирует затраты. Новые льготы коснутся и производителей стройматериалов.
В ТПП предложили создать единый реестр промышленных площадок. Алексей Беспрозванных поручил профильным министерствам подготовить проект «дорожной карты» на три года. Итоговый протокол заседания будет опубликован на сайте регионального правительства.