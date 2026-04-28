В Ростове у домов ветеранов пройдут мини-парады и концерты

В Ростове живут 37 ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону готовятся отметить День Победы. В департаменте соцзащиты населения «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» рассказали о запланированных мероприятиях. Так, по традиции у домов ветеранов пройдут выездные парады и концерты.

— В преддверии знаменательной даты совместно с военнослужащими, общественными и молодежными объединениями запланировано посещение и поздравление участников Великой Отечественной войны, — сказали в ведомстве.

Также в департаменте добавили, что сегодня в Ростове живут 37 участников Великой Отечественной войны, 365 тружеников тыла, 144 бывших несовершеннолетних узника концлагерей и 46 ветеранов, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщала, что 9 мая 2026 года на Театральной площади проведут Парад Победы — эту информацию подтвердили в пресс-центре регионального правительства. Детали не уточнили. Пригласят ли зрителей в этом году, также пока неизвестно.

