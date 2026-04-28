Экономист Косой: доходы большинства россиян отличаются от статистики Росстата

Однако если исключить Москву, Чукотку, ЯНАО, Магаданскую и Сахалинскую области, где зарабатывают от 117 до 216 тысяч, средний доход снижается до 60 тысяч. Самая многочисленная группа — около 30 миллионов человек — живет на сумму до 45 тысяч рублей. Медианный доход в 2024 году составил 47 тысяч — на четверть ниже среднего.