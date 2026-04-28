УФСБ задержала калининградца по подозрению в призывах к экстремизму

В Калининграде сотрудники УФСБ задержали местного жителя по подозрению в публичных призывах к экстремизму. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
Органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Фигурантом является гражданин России 1986 года рождения.
«Сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, разместившего в одном из Telegram-каналов комментарий, содержащий призыв к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в ведомстве.
