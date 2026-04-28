Автолюбители не смогут проехать у нижегородского ДС «Нагорный» 29 и 30 апреля

В Нижнем Новгороде 29 и 30 апреля ограничат движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина у Дворца спорта. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.
Движение ограничат из-за проведения спортивных мероприятий. Известно, что 29 и 30 апреля во Дворце спорта пройдут хоккейные матчи между командами «Чайка» и «Локо». проезд будет закрыт с 07:00 до 22:00.
«Просим водителей заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417−17−07», — предупредили в сообщении.
Напомним, что 28 апреля местный проезд у Дворца спорта на Гагарина также закрыт.