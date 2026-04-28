Для студентов техникума в поселке Комаричи Брянской области провели профтур

Центр занятости Комаричского района Брянской области организовал для учащихся Комаричского механико-технологического техникума профтур на предприятие агрохолдинга «Добронравов-Агро». Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте социальной политики и занятости населения региона.
Участниками профтура стали учащиеся 4 курса по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». Специалисты центра занятости рассказали ребятам о том, почему рабочие специальности снова набирают популярность и почему они всегда будут актуальны.
«В настоящее время рынок труда испытывает дефицит в рабочих квалифицированных кадрах. Для учащихся профтур — это не просто поездка, а возможность погрузиться в реальную рабочую среду, узнать о современных технологиях и перспективах трудоустройства в агропромышленном комплексе», — отметили в департаменте социальной политики и занятости населения Брянской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.