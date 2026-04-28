В Нижнем Новгороде малоимущие граждане могут бесплатно стерилизовать животных

В Нижнем Новгороде продолжат субсидировать приюты и бесплатно стерилизовать животных малоимущим горожанам. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил 28 апреля на заседании Городской Думы, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчёта.
По словам главы города, в Нижнем Новгороде реализуется одна из передовых практик в работе с безнадзорными животными, в том числе с регулированием их численности.
— Мы поддерживаем приюты, субсидируем часть их расходов, а для социально незащищённых жителей за счёт бюджета проводим вакцинацию, стерилизацию и чипирование домашних питомцев. Если у человека нет возможности нормально ухаживать за животным, высок риск, что оно окажется на улице, — это уже подтверждено практикой, — пояснил мэр.
По его словам, такой комплексный подход напрямую работает и на безопасность нижегородцев, снижая вероятность нападений бездомных собак.
В ходе отчёта Юрий Шалабаев также коснулся других социальных инициатив города. В частности, он напомнил, что в 2025 году мерами социальной поддержки были охвачены почти четыре тысячи человек — участники СВО и их семьи, а общий объём помощи превысил 1,2 млрд рублей.