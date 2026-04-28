Югра взяла Гран-при выставки «Жар-птица-2026» за лучшее оформление стенда

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов и креативных индустрий России «Жар-Птица-2026», организованная в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», прошла в Москве. По итогам мероприятия стенд Югры получил Гран-при в номинации «За лучшее художественное оформление», сообщили в региональном фонде поддержки предпринимательства «Мой Бизнес».
Регион представляла делегация из 10 предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий. В состав команды вошли мастера из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нягани. Экспозиция продемонстрировала широкий спектр авторской продукции: от ножей ручной работы и художественной керамики до изделий из эпоксидной смолы, декоративного стекла, елочных игрушек с северной тематикой и деревянных сувениров с лазерной гравировкой.
Участие стало возможным благодаря поддержке Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес». Он взял на себя все организационные вопросы, включая аренду и профессиональное оформление стенда с региональной тематикой.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.