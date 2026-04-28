Жителям Крыма напомнили о мерах защиты от малярии перед поездками в Африку и Азию

Ежегодно в мире фиксируется более 250 миллионов случаев заражения малярией в эндемичных регионах, из которых около 600 тысяч заканчиваются смертью. В Россию болезнь преимущественно завозится туристами, отдыхавшими в неблагополучных странах. На территории Крыма и Севастополя местных очагов малярии нет, однако сохраняется риск ухудшения эпидситуации из-за привозных случаев. Так, в прошлом году был зарегистрирован один такой случай, а в 2024 году — уже три, сообщает Крымское информационное агентство.