Жителям Крыма напомнили о мерах защиты от малярии перед поездками в Африку и Азию

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю предупреждает путешественников, планирующих визиты в страны с тропическим и субтропическим климатом: малярия — это смертельно опасное заболевание, которое передается через укусы комаров.
Ежегодно в мире фиксируется более 250 миллионов случаев заражения малярией в эндемичных регионах, из которых около 600 тысяч заканчиваются смертью. В Россию болезнь преимущественно завозится туристами, отдыхавшими в неблагополучных странах. На территории Крыма и Севастополя местных очагов малярии нет, однако сохраняется риск ухудшения эпидситуации из-за привозных случаев. Так, в прошлом году был зарегистрирован один такой случай, а в 2024 году — уже три, сообщает Крымское информационное агентство.
Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад рекомендует путешественникам заранее позаботиться о своем здоровье.
«За 2−3 недели до выезда в государства Африки, Азии и другие страны с жарким климатом необходимо обратиться к врачу, уточнить нужна ли профилактика и подобрать оптимальную схему приема лекарств. Дозировку и препараты подбирают индивидуально, с учетом того, какой вид малярии наиболее распространен в конкретном регионе», — пояснила специалист.
Кроме того, находясь в неблагополучных по малярии странах, важно использовать средства индивидуальной защиты: избегать заболоченной местности, в вечернее и ночное время надевать закрытую одежду, обрабатывать ее и кожу репеллентами, держать окна закрытыми или затянутыми сеткой, применять в помещениях электрофумигаторы.
Светлана Листопад также подчеркнула: «Следует помнить, что во время пребывания в такой стране и в течение трех лет после возвращения при любом повышении температуры нужно немедленно обратиться к врачу и обязательно сообщить, что вы посещали государство, неблагополучное по малярии».
Роспотребнадзор призывает учитывать эту информацию при планировании поездок и строго соблюдать меры предосторожности в эндемичных регионах.