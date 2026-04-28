Пермская «Парма» в первом матче плей-офф проиграла «Локомотиву-Кубань»

«Бетсити Парма» провела в Краснодаре первый матч ¼ финала серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Соперником пермяков стал местный «Локомотив-Кубань».
«Парма» очень неудачно начала встречу, уступив сопернику в первой четверти 16 очков. Во второй четверти разрыв уже достиг критических «-24». В третьем отрезке матча пермяки перехватили инициативу и значительно сократили разницу в счете. В середине последней четверти «Парма» уступала всего одно очко.
В концовке матча больше сил осталось у хозяев поля. «Локомотив-Кубань» победил — 93:80 (28:12, 19:21, 21:27, 25:20). У победителей результативную игру показали: Миллер (23 очков + 12 передач), Хантер (17 + 10 подборов), Мур (16) и Мартин (12). В составе гостей отличились: Б. Адамс (20) и Фирсов (14 + 10 подборов).
Второй четвертьфинальный матч состоится 29 апреля вновь в Краснодаре. В Пермь серия плей-офф переместится 3 мая. Все билеты на матч в УДС «Молот» уже проданы. Это восьмой домашний солд-аут пермской команды в сезоне 2025−2026.