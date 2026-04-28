Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке имени Карла Либкнехта Курской области провели весенний субботник

На уборку вышли местные жители и сотрудники администрации.

Источник: Национальные проекты России

Весенний субботник провели 22 апреля в поселке имени Карла Либкнехта в Курской области, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона. Участники очистили общественное пространство, благоустроенное по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На уборку вышли местные жители и сотрудники администрации. Вместе они привели в порядок памятник В. И. Ленину и очистили прилегающий к нему сквер — в результате общественное пространство стало заметно чище и теперь снова радует жителей аккуратным видом.

«Приятно видеть, что люди не остаются равнодушными. Собрались, убрали территорию вокруг памятника и сквера. Теперь здесь чисто и уютно. Хочется, чтобы так было всегда», — рассказал глава поселка имени Карла Либкнехта Александр Туточкин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.