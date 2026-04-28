В Курской области завели дело о хищении долей приграничного завода «Город сыра»

По данным Rusprofile, ООО «Город сыра» зарегистрировано в сентябре 2019 года в городе Рыльске Курской области. Компания специализируется на производстве молока и молочной продукции. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Собственниками числятся Альберт Суфияров (51%) и Мария Ющенко (49%). В 2025 году общество сработало с нулевой выручкой, убыток составил 117 млн руб. В августе 2024-го завод приостановил работу из-за боевых действий в регионе и был законсервирован. Сейчас предприятие получает государственную поддержку, сотрудники сохраняют рабочие места и зарплату.