В храм Всех Святых в Перми доставили великую святыню из Греции

Святыня из греческого острова Корфу была доставлена в пермский храм Всех Святых для постоянного пребывания, сообщили в пресс-службе религиозного учреждения.
28 апреля в храм, расположенный на улице Тихой, 23, привезли частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского — его сапожок с острова Корфу. Святой, живший в IV веке на Кипре, известен нетленными мощами, которые хранятся в Греции.
Согласно благословению епископа Корфу, части изношенной обуви святого передаются в ковчежцах другим православным храмам. Благодаря этому святыни были распространены по всему миру, включая Россию. Ранее фрагменты или целые башмачки были доступны для поклонения в ряде московских храмов, а теперь и в Перми.
«Изношенная обувь — зримое свидетельство того, что Спиридон Тримифунтский и после смерти “ходит” по земле, откликаясь на молитвы и нужды людей. К нему обращаются за помощью в решении жилищных вопросов, преодолении финансовых трудностей, исцелении болезней и семейном благополучии», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее в Пермский край привозили ковчег с мощами Николай Чудотворца.