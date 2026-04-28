Откуда в обществе такое недоверие к доказательной медицине

Философы (не Карл Маркс первый, и не он же последний) называли религию опиумом для народа. Но мало кто помнит, что сравнение основано не на дурмане, а на обезболивающем действии. В этом же смысле облегчает страдания и вера в чудо-рецепты от всех хворей, кочующие по семейным чатам. Людей, которые годами жалуются на боль, но не могут получить правильный диагноз, у которых в регионе два аппарата МРТ, и то один на ремонте, которым не хватает денег на препараты или у которых нет шанса на выздоровление, нельзя осуждать за желание почувствовать надежду.