Создан электрический сенсор, точно определяющий крепость приготовленного кофе

Как показали проведенные исследователями опыты на нескольких марках зерен из одной из кофеен в Великобритании, циклическое пропускание тока через приготовленный кофе позволяет очень точно вычислить и степень обжарки зерен, и крепость напитка при помощи портативного потенциостата и созданной ими программы. В перспективе, это позволит бариста точно воспроизводить понравившиеся их клиентам вариации кофе, а ученые смогут определить те характеристики напитка, которые больше всего нравятся людям.