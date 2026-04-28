Создан электрический сенсор, точно определяющий крепость приготовленного кофе

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Химики из США разработали дешевый и простой в использовании электрический сенсор, который позволяет очень точно определять крепость кофе в процессе его приготовления по тому, как ток взаимодействует с входящими в его состав молекулами. Об этом сообщила пресс-служба Университета Орегона (UO).
«Почти всегда людям нравится какая-то конкретная марка кофе, обжаренная определенным образом и приготовленная до определенной крепости. До настоящего времени у нас не было способа разделить эти характеристики, однако теперь у нас есть способ измерить объективные величины, отражающие то, почему людям нравятся тот или иной кофе», — заявил доцент UO Кристофер Хендон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают химики, производители и любители кофе уже много десятилетий пытаются найти способ, который позволил бы им точно охарактеризовать вкусовые характеристики кофе по каким-то его объективным физическим и химическим свойствам. Решение этой задачи позволит точно воспроизводить вкус кофе, который понравился потребителям, а также осознанным образом искать новые, более интересные версии этого напитка.
Проведенные ранее эксперименты с участием добровольцев показали, что вкус кофе в значительной степени зависит от двух параметров — концентрации действующих в нем веществ, а также степени обжарки зерен. И тот, и другой параметр можно точно определить при помощи дорогостоящих и громоздких спектрофотометров и рефрактометров, что осложняет проведение подобных замеров вне стен лабораторий.
Американские химики выяснили, что оба этих параметра можно очень точно измерить при помощи простого потенциостата — прибора, используемого для замера характеристик батарей и аккумуляторов и изучения электрохимических реакций. Ученые обратили внимание на то, что платиновые электроды потенциостата активно взаимодействуют с компонентами кофе и постепенно скапливают их на своей поверхности, что меняет электрические характеристики электродов.
Как показали проведенные исследователями опыты на нескольких марках зерен из одной из кофеен в Великобритании, циклическое пропускание тока через приготовленный кофе позволяет очень точно вычислить и степень обжарки зерен, и крепость напитка при помощи портативного потенциостата и созданной ими программы. В перспективе, это позволит бариста точно воспроизводить понравившиеся их клиентам вариации кофе, а ученые смогут определить те характеристики напитка, которые больше всего нравятся людям.