Юрий Шалабаев рассказал, какие проблемы чаще всего волнуют нижегородцев

28 апреля на заседании Городской Думы глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчёта, раскрыл, какие проблемы чаще всего волнуют жителей. Основные темы обращений он озвучил, опираясь на данные двух ключевых каналов связи с горожанами — проекта «Вам решать» и цифровой платформы «Лобачевский».
По словам мэра, через «Лобачевский» в прошлом году отработано почти 68 тысяч сообщений, а среднее время ответа сократилось до трёх рабочих дней. Анализировать обращения помогает искусственный интеллект. Он выявляет цикличную проблематику: зимой — это снег и наледь, весной и осенью при обильных осадках — подтопления, в периоды пуска или отключения отопления — вопросы теплоснабжения.
— Если вижу резкий всплеск жалоб на мусор в конкретном районе за один день, значит, регоператор где-то недоработал — сразу реагируем, — пояснил глава города.
Проект «Вам решать», в свою очередь, дал жителям возможность самим определять объекты для обновления: в 2025 году реализован 71 проект на 240 млн рублей — от ремонта тротуаров до установки освещения и создания спортивных площадок.