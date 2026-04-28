Юрий Шалабаев рассказал, какие проблемы чаще всего волнуют нижегородцев

По словам мэра, через «Лобачевский» в прошлом году отработано почти 68 тысяч сообщений, а среднее время ответа сократилось до трёх рабочих дней. Анализировать обращения помогает искусственный интеллект. Он выявляет цикличную проблематику: зимой — это снег и наледь, весной и осенью при обильных осадках — подтопления, в периоды пуска или отключения отопления — вопросы теплоснабжения.