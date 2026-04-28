В Ростове-на-Дону обрушился шпиль ротонды объекта культурного наследия

В Ростове-на-Дону обрушился шпиль ротонды на крыше здания на углу Большой Садовой и Буденновского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале. Дом признан объектом культурного наследия регионального значения.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону обрушился шпиль ротонды на крыше здания на углу Большой Садовой и Буденновского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале. Дом признан объектом культурного наследия регионального значения.

Помещения в здании находятся в частной собственности. Управляющей компанией дома выступает ООО «Мир вашему дому». Ранее эта организация обращалась в комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области с целью проведения работ по сохранению объекта.

Для обеспечения безопасности пешеходов администрация Ленинского района установила на месте происшествия фан-барьеры. В настоящее время ведется согласование дальнейших действий с Главным управлением МЧС России по Ростовской области.

Здание было построено в начале 1950-х годов. В разные годы в нем проживали и работали композиторы Семен Заславский и Илья Шапошников.