Путин уточнил у Мурашко, как нанимают медиков с полным возмещением затрат

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уточнил у главы Минздрава Михаила Мурашко, как работает программа приема медицинских кадров на работу в субъектах страны с полным возмещением затрат.
«Как работает эта программа приема на места с полным возмещением затрат?» — обратился глава государства к Мурашко.
Министр здравоохранения пояснил, что субъекты компенсируют в том числе определенные затраты на выплату стипендий. Многие регионы, куда приезжают специалисты, также имеют программы по предоставлению жилья.
Мурашко добавил, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» являются хорошей поддержкой. Он также отметил роль утвержденных главой государства социальных выплат для врачей амбулаторно-поликлинического звена.
«И особые слова благодарности за малые населенные пункты, потому что там пошел прирост медицинских работников», — подчеркнул глава Минздрава.
«Очень важно», — отреагировал президент.
Мурашко также рассказал президенту об открытом в Мелитополе онкологическом диспансере.
«Там не было никогда?» — уточнил Путин. Глава Минздрава подтвердил, объяснив, что на начальном этапе пациентов доставляли в федеральные учреждения.
Еще одной темой обсуждения стал национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
«Сокращение употребление алкоголя, табака и увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни — это как мы с вами», — отметил президент, обращаясь к министру здравоохранения.