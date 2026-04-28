Путин уточнил у Мурашко, как нанимают медиков с полным возмещением затрат

Путин уточнил у Мурашко, как нанимают медиков по программе с возмещением затрат.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уточнил у главы Минздрава Михаила Мурашко, как работает программа приема медицинских кадров на работу в субъектах страны с полным возмещением затрат.

«Как работает эта программа приема на места с полным возмещением затрат?» — обратился глава государства к Мурашко.

Министр здравоохранения пояснил, что субъекты компенсируют в том числе определенные затраты на выплату стипендий. Многие регионы, куда приезжают специалисты, также имеют программы по предоставлению жилья.

Мурашко добавил, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» являются хорошей поддержкой. Он также отметил роль утвержденных главой государства социальных выплат для врачей амбулаторно-поликлинического звена.

«И особые слова благодарности за малые населенные пункты, потому что там пошел прирост медицинских работников», — подчеркнул глава Минздрава.

«Очень важно», — отреагировал президент.

Мурашко также рассказал президенту об открытом в Мелитополе онкологическом диспансере.

«Там не было никогда?» — уточнил Путин. Глава Минздрава подтвердил, объяснив, что на начальном этапе пациентов доставляли в федеральные учреждения.

Еще одной темой обсуждения стал национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

«Сокращение употребление алкоголя, табака и увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни — это как мы с вами», — отметил президент, обращаясь к министру здравоохранения.

От интерна до руководителя Минздрава — такую карьеру шаг за шагом построил Михаил Мурашко, уроженец Екатеринбурга. Собрали главную информацию о нем, его работе и личной жизни.
Читать дальше