В Республике Адыгее прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла в Республике Адыгее при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в управлении государственной службы занятости населения региона.
Цель ярмарки заключалась в том, чтобы создать удобную площадку для прямого общения соискателей и работодателей из разных отраслей, поэтому участники могли сразу пройти собеседования с представителями компаний. Для этого мероприятие организовали на девяти специализированных площадках во всех муниципалитетах республики.
В ярмарке приняли участие 69 работодателей, они представили 2 488 вакансий. Мероприятие посетили более 1 900 человек: безработные, те, кто хочет сменить профессию, студенты, выпускники и старшеклассники вместе с родителями. По итогам ярмарки 411 участников получили предложения от работодателей.
Чтобы сделать поиск более результативным, на площадках развернули стенды предприятий, где можно было узнать об условиях труда и возможностях карьерного роста. Кроме того, специалисты службы занятости проводили профориентационные и консультационные мероприятия, организовывали открытый отбор кандидатов, онлайн-собеседования для студентов, а также мастер-классы и тренинги по навыкам трудоустройства. В результате соискатели не только получали подробную информацию об обязанностях, требованиях и уровне заработной платы, но и оставляли резюме для дальнейшего рассмотрения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.