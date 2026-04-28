Депутат Госдумы предложил повысить налоги на дивиденды и на роскошь

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил RTVI, что бороться с социальным неравенством нужно с помощью налоговой политики, а не новых методик подсчета.
Он сослался на доклад Института Гайдара. Там отмечается, что неравенство между россиянами может перестать расти впервые с 2022 года. А специалисты ВШЭ предложили новый способ расчета, благодаря которому показатель неравенства станет ниже официальных оценок.
Миронов назвал это попыткой исправить неудобные цифры о растущем разрыве между богатыми и бедными. Он напомнил: в майских указах президента поставлена задача снизить коэффициент Джини — общепринятого статистического показателя степени расслоения общества. К 2030 году он должен упасть до 0,37. Однако по данным Росстата за 2024 год, коэффициент вырос до 0,408. При этом новая методика позволяет снизить его до 0,38.
Депутат считает, что налоговая политика нуждается в серьезных коррективах. Он предлагает усовершенствовать прогрессивную шкалу НДФЛ: богатые должны платить больше, а малоимущих — освободить от подоходного налога. Ставку по дивидендам нужно поднять с 13% до 35%.
— У нас 12 миллиардеров за год получили в виде дивидендов больше триллиона, — отметил Миронов, имея в виду недополученные средства казны.
Также он призвал отменить регресс по страховым взносам. Сейчас для заработавших около трех миллионов рублей ставка снижается с 30% до 15%. Это стимулирует менеджмент назначать себе заоблачные оклады.
Кроме того, Миронов считает необходимым ввести налоги на роскошь и на личное состояние, а также поднять пенсии и МРОТ до 60 тысяч рублей для того, чтобы добиться снижения социального неравенства.
