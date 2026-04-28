Депутат Госдумы предложил повысить налоги на дивиденды и на роскошь

Миронов назвал это попыткой исправить неудобные цифры о растущем разрыве между богатыми и бедными. Он напомнил: в майских указах президента поставлена задача снизить коэффициент Джини — общепринятого статистического показателя степени расслоения общества. К 2030 году он должен упасть до 0,37. Однако по данным Росстата за 2024 год, коэффициент вырос до 0,408. При этом новая методика позволяет снизить его до 0,38.