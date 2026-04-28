Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил важность увеличения охватов проверки репродуктивного здоровья

Путин: нужно увеличить охват проходящих диспансеризацию репродуктивного здоровья.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Необходимо увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.

«Чтобы родителей было все больше и больше нужно, конечно, у вас здесь отмечено, увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья», — отметил глава государства, добавив, что увеличение охватов должно касаться и мужчин, и женщин.

Мурашко отметил, что сейчас такая диспансеризация пользуется все большей популярностью. «Сейчас активнее пошли (проходить диспансеризацию), чему мы несказанно рады, и мужчины стали присоединяться активнее», — пояснил он.

Еще одной темой обсуждения стали мобильные комплексы для проведения диспансеризации в школах и детских садах. «Это такой хороший эффект именно по формированию здоровья ребенка, когда он развивается», — пояснил Мурашко.

«Доля взятых под диспансерное наблюдение от нуля до 17 лет, значит 89,3%», — обратил внимание президент, указав, что это хороший показатель.