Путин отметил важность увеличения охватов проверки репродуктивного здоровья

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Необходимо увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.
«Чтобы родителей было все больше и больше нужно, конечно, у вас здесь отмечено, увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья», — отметил глава государства, добавив, что увеличение охватов должно касаться и мужчин, и женщин.
Мурашко отметил, что сейчас такая диспансеризация пользуется все большей популярностью. «Сейчас активнее пошли (проходить диспансеризацию), чему мы несказанно рады, и мужчины стали присоединяться активнее», — пояснил он.
Еще одной темой обсуждения стали мобильные комплексы для проведения диспансеризации в школах и детских садах. «Это такой хороший эффект именно по формированию здоровья ребенка, когда он развивается», — пояснил Мурашко.
«Доля взятых под диспансерное наблюдение от нуля до 17 лет, значит 89,3%», — обратил внимание президент, указав, что это хороший показатель.