В Воронеже возбудили уголовное дело из-за разрушающегося дома на улице Шишкова

СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело по факту разрушения многоквартирного дома на улице Шишкова. Об этом сообщается в официальном канале МАХ ведомства 28 апреля.
Напомним, ранее воронежцы поделились в соцсетях снимками разрушающейся 16-этажки. Фото жилого дома на ул. Шишкова, 103а впечатляют: посреди стены внушительная трещина. Внизу на асфальте лежат обломки кирпичей. Зданию всего 15 лет.
Жильцы многоквартирного дома неоднократно обращались в уполномоченные организации. Однако, по их данным, результаты обращения не дали, меры к решению проблемы не принимаются.
В целях установления всех обстоятельств следственным путём возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следователями СК выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на выяснение причин произошедшего. Принимаются меры к восстановлению нарушенных жилищных прав граждан.