В Калининграде на набережной Карбышева построят 18-этажный дом на 484 квартиры

Земельный участок в марте 2011 года администрация Калининграда передала в аренду компании «Карт-Траст». В апреле того же года права арендатора перешли к ООО «Янтарный берег». Весной 2026 года администрация выдала застройщику порубочный билет на вырубку зелёных насаждений на участке. Власти пытались расторгнуть договор аренды в 2021 году, но безуспешно — суды встали на сторону застройщика, указав, что компания надлежаще исполняет обязательства и возводит объект в соответствии с разрешительной документацией.