В Калининграде на набережной Карбышева построят 18-этажный дом на 484 квартиры

набережной Генерала Карбышева в Калининграде: здание будет 18-этажным, его общая площадь превысит 44,6 тыс. кв. м. Участок под застройку площадью 9,9 тыс. кв. м предназначен для высотного строительства.
Проект предусматривает 484 квартиры и 185 парковочных мест. На первых этажах откроют общественные помещения и офисы. Территорию комплекса обещают сделать открытой для горожан.
Земельный участок в марте 2011 года администрация Калининграда передала в аренду компании «Карт-Траст». В апреле того же года права арендатора перешли к ООО «Янтарный берег». Весной 2026 года администрация выдала застройщику порубочный билет на вырубку зелёных насаждений на участке. Власти пытались расторгнуть договор аренды в 2021 году, но безуспешно — суды встали на сторону застройщика, указав, что компания надлежаще исполняет обязательства и возводит объект в соответствии с разрешительной документацией.
Проект вызвал неоднозначную реакцию у горожан: часть жителей выступает против высотной застройки в прибрежной зоне, другие поддерживают развитие инфраструктуры и появление новых общественных пространств. Активисты экологических организаций требуют сохранить зелёные насаждения. Срок начала строительства пока не объявлен.